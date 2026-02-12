Рейтинг@Mail.ru
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка - РИА Новости, 12.02.2026
20:19 12.02.2026 (обновлено: 20:34 12.02.2026)
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка
общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка

Манул Тимофей получил коробку с угощением в честь 162-летия Московского зоопарка

© Московский зоопарк/TelegramМанулу Тимофею в честь 162-летия Московского зоопарка подарили коробку с угощением
Манулу Тимофею в честь 162-летия Московского зоопарка подарили коробку с угощением
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Символу Московского зоопарка манулу Тимофею в честь 162-летия организации подарили коробку с угощением, но из-за снегопада забирать его он не стал, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Сегодня у нас праздник - день рождения! И, конечно, мы не могли оставить нашего любимого манула Тимофея без подарка. Зоологи подготовили для символа зоопарка особенную подарочную коробку, а в ней - аппетитная перепелка. Но Тимоша лишь ненадолго вышел на улицу, увидел снегопад и принял мудрое решение. Не гоже князю мокнуть и лазить самому", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео киперы готовят для Тимофея коробку с праздничной надписью, кладут в нее перепелку и оставляют в вольере манула. Он осмотрел подарок, но есть не стал и ушел в закрытую часть своей территории. После этого специалисты зоопарка занесли для него угощение в "дом".
"Поэтому он просто заказал кипер-доставку на дом", - заключается в сообщении.
