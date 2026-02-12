Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует рост поставок продукции, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.

"Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.