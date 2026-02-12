Рейтинг@Mail.ru
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mandariny-2073806564.html
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол
Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:58:00+03:00
2026-02-12T05:58:00+03:00
россия
турция
абхазия
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc6642b6fcb32d18a644567b275c425.jpg
https://ria.ru/20260104/mandariny-2066308591.html
https://ria.ru/20251231/mandariny-2065809814.html
россия
турция
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694321_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90ca2e3a3be177a22703b59dcdeefbf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, абхазия, россельхозбанк
Россия, Турция, Абхазия, Россельхозбанк
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол

Посол Байбаков: поставки марокканских мандаринов в Россию растут

© iStock.com / MmeEmilМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / MmeEmil
Мандарины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует рост поставок продукции, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта
4 января, 06:02
"Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
При этом, отметил дипломат, сегодня конкуренцию марокканской цитрусовой продукции составляют товары Абхазии, Турции и Египта.
"Однако, благодаря высокому качеству продукции и известности бренда, поставки марокканских цитрусовых в Россию постоянно растут, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников", - добавил Байбаков.
Ранее в Россельхозбанке рассказали РИА Новости, что в предновогодний период доминирующими поставщиками мандаринов остаются Турция, Китай и Марокко. Королевство, которое выступает партнером в торговле мандаринами еще с 1960-х годов, также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Названы главные поставщики мандаринов в Россию
31 декабря 2025, 07:48
 
РоссияТурцияАбхазияРоссельхозбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала