Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол
12.02.2026
Поставки марокканских мандаринов в Россию растут, заявил посол
Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и...
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Марокканская цитрусовая продукция, в особенности мандарины, исторически пользовалась популярностью у советского потребителя, эта тенденция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует рост поставок продукции, рассказал РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас", - сказал он в интервью по случаю Дня дипломата.
При этом, отметил дипломат, сегодня конкуренцию марокканской цитрусовой продукции составляют товары Абхазии
, Турции
и Египта
.
"Однако, благодаря высокому качеству продукции и известности бренда, поставки марокканских цитрусовых в Россию
постоянно растут, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников", - добавил Байбаков.
Ранее в Россельхозбанке
рассказали РИА Новости, что в предновогодний период доминирующими поставщиками мандаринов остаются Турция, Китай
и Марокко
. Королевство, которое выступает партнером в торговле мандаринами еще с 1960-х годов, также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов.