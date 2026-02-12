В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Шестилетний мальчик ушел из детского сада в Нижнем Тагиле Свердловской области, он сам добрался до дома, где его обнаружил отец, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"В вечернее время 5 февраля шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно оделся и ушел из дошкольного образовательного учреждения. Мальчик самостоятельно дошел до дома, где его обнаружил отец", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка в детском саду, на момент его ухода находилась в группе. Надзорное ведомство начало проверку.