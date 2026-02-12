https://ria.ru/20260212/malchik-2073941700.html
В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада
В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада - РИА Новости, 12.02.2026
В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада
Шестилетний мальчик ушел из детского сада в Нижнем Тагиле Свердловской области, он сам добрался до дома, где его обнаружил отец, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 12.02.2026
свердловская область
нижний тагил
екатеринбург
В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада
Шестилетний мальчик ушел из детсада в Нижнем Тагиле и сам добрался до дома
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Шестилетний мальчик ушел из детского сада в Нижнем Тагиле Свердловской области, он сам добрался до дома, где его обнаружил отец, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.
"В вечернее время 5 февраля шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно оделся и ушел из дошкольного образовательного учреждения. Мальчик самостоятельно дошел до дома, где его обнаружил отец", – рассказали в пресс-службе.
В прокуратуре отметили, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка в детском саду, на момент его ухода находилась в группе. Надзорное ведомство начало проверку.
Это не первый случай ухода ребенка из дошкольного учреждения в Свердловской области
. Прокуратура региона 30 января сообщала, что в Академическом районе Екатеринбурга
трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детсада во время "тихого часа". Он дошел до дома и был обнаружен соседями в подъезде. Воспитателя во время ухода ребенка в спальне группы не было.