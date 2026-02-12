Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности - РИА Новости, 12.02.2026
21:04 12.02.2026 (обновлено: 21:40 12.02.2026)
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности - РИА Новости, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз проработать позицию по архитектуре европейской безопасности после окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности

Макрон призвал ЕС готовиться к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз проработать позицию по архитектуре европейской безопасности после окончания конфликта на Украине.
"У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией", — сказал он по итогам встречи лидеров стран ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
Вчера, 11:10
В последнее время главы некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Макрон заявил о восстановлении каналов связи на техническом уровне, а в начале месяца его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву. Тем не менее в Кремле отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог между лидерами.
В свою очередь, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для участия в переговорах по Украине. При этом глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными
Вчера, 13:22
 
