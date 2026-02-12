Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
11:10 12.02.2026 (обновлено: 11:45 12.02.2026)
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
Заявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление к диалогу с Россией скрывает попытку вклиниться в переговоры по Украине, считает официальный... РИА Новости, 12.02.2026
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией

МИД: Макрон стремится не к диалогу с РФ, а вклиниться в переговоры по Украине

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном стремление к диалогу с Россией скрывает попытку вклиниться в переговоры по Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас имеются все основания полагать, что за этим стоит не столько готовность всерьез договариваться с нашей страной с учетом ее фундаментальных интересов, сколько стремление вклиниться в переговорный процесс и попытаться навязать нам продвигаемые Евросоюзом и якобы "коалицией желающих" варианты урегулирования", - сказала она на брифинге для СМИ.
Сергей Лавров
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
11 февраля, 13:41
 
