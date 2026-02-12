Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын - РИА Новости, 12.02.2026
23:21 12.02.2026 (обновлено: 23:25 12.02.2026)
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын - РИА Новости, 12.02.2026
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны "делает именно то, что нужно", сообщил его сын, депутат Николас... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын

Мадуро по телефону сказал сыну, что правительство Венесуэлы делает то, что нужно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны "делает именно то, что нужно", сообщил его сын, депутат Николас Мадуро Герра.
"Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины", — передал слова главы государства Мадуро Герра в ходе мероприятия, запись которого опубликовало издание Caraota Digital

Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Родригес получила приглашение посетить США
Вчера, 15:20
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
