Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын - РИА Новости, 12.02.2026
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны "делает именно то, что нужно", сообщил его сын, депутат Николас... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:21:00+03:00
2026-02-12T23:21:00+03:00
2026-02-12T23:25:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно, сообщил его сын
Мадуро по телефону сказал сыну, что правительство Венесуэлы делает то, что нужно