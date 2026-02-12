Рейтинг@Mail.ru
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/maduro-2073946049.html
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес - РИА Новости, 12.02.2026
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что глава Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, захваченные США,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:08:00+03:00
2026-02-12T16:08:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
nbc
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015456139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4479eb10c0b7352a1dffbd12d6617698.jpg
https://ria.ru/20260107/maduro-2066694735.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015456139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bea34cc03b4e06d6ff45a5d02c69f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, nbc, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, NBC, Удары США по Венесуэле
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес

Родригес: Мадуро и его жена невиновны в предъявляемых им обвинениях

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что глава Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, захваченные США, невиновны в предъявляемых им обвинениях.
«

"И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес - оба невиновны", - заявила она в интервью телеканалу NBC.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские власти заявили о намерении контролировать продажу нефти из латиноамериканского государства и самостоятельно распределять доходы от нее.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мадуро с супругой получили травмы в момент похищения, пишут СМИ
7 января, 05:14
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресNBCУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала