Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь - РИА Новости, 12.02.2026
05:55 12.02.2026 (обновлено: 08:38 12.02.2026)
Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большинство (86%) россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь, 56% опрошенных сейчас влюблены, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Более половины (58%) россиян рассказали, что в их жизни была одна настоящая большая любовь, 19% - влюблялись по-настоящему дважды, 9% - три раза и более. Всего 10% респондентов отметили, что в их жизни пока не было большой любви.
Мартин ван Бюрен Бейтс и Анна Свон - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Огромная любовь: как два великана нашли друг друга не только на сцене
27 января, 17:29
Кроме того, 56% опрошенных ответили, что они сейчас в кого-то влюблены, 41% - не влюблены. Причем влюбленных мужчин (59%) сейчас в России больше, чем влюбленных женщин (53%). Более трети (35%) респондентов скорее могут назвать себя влюбчивыми, 62% - скорее не могут.
Шесть из десяти (59%) россиян сообщили, что они любят целоваться, 27% - не любят, 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
"В проявлении эмоций и чувств россиян отличает бескомпромиссность, сдержанность и избирательность: если плачем, то навзрыд и по вескому поводу, если влюбляемся – то желательно на всю жизнь, не размениваясь на мимолетные интриги", - прокомментировала результаты опроса эксперт АЦ ВЦИОМ Людмила Карпова.
По её словам, любовь для россиян - ценный и дефицитный ресурс, а не "продукт массового потребления". Карпова отметила, что такой любовь чаще видится женщинам, которые, в отличие от мужчин, скорее отдают приоритет качеству отношений, а не количеству объектов обожания, и тем самым развенчивают стереотип о готовности видеть в каждом встречном "того самого".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 января 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин считает, что любовь с первого взгляда существует
19 декабря 2025, 16:16
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
