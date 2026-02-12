Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большинство (86%) россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь, 56% опрошенных сейчас влюблены, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

Более половины (58%) россиян рассказали, что в их жизни была одна настоящая большая любовь, 19% - влюблялись по-настоящему дважды, 9% - три раза и более. Всего 10% респондентов отметили, что в их жизни пока не было большой любви.

Кроме того, 56% опрошенных ответили, что они сейчас в кого-то влюблены, 41% - не влюблены. Причем влюбленных мужчин (59%) сейчас в России больше, чем влюбленных женщин (53%). Более трети (35%) респондентов скорее могут назвать себя влюбчивыми, 62% - скорее не могут.

Шесть из десяти (59%) россиян сообщили, что они любят целоваться, 27% - не любят, 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

"В проявлении эмоций и чувств россиян отличает бескомпромиссность, сдержанность и избирательность: если плачем, то навзрыд и по вескому поводу, если влюбляемся – то желательно на всю жизнь, не размениваясь на мимолетные интриги", - прокомментировала результаты опроса эксперт АЦ ВЦИОМ Людмила Карпова.

По её словам, любовь для россиян - ценный и дефицитный ресурс, а не "продукт массового потребления". Карпова отметила, что такой любовь чаще видится женщинам, которые, в отличие от мужчин, скорее отдают приоритет качеству отношений, а не количеству объектов обожания, и тем самым развенчивают стереотип о готовности видеть в каждом встречном "того самого".