https://ria.ru/20260212/likhachev-2073883897.html
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией - РИА Новости, 12.02.2026
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией
Перспективы развития сотрудничества "Росатома" с Францией по мирному атому зависят прежде всего от позиции Евросоюза и Парижа, заявил генеральный директор... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T12:54:00+03:00
наука
франция
париж
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Франция, Париж, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией
Лихачев: сотрудничество с Францией по мирному атому зависит от позиции ЕС