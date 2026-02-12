Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:54 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/likhachev-2073883897.html
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией - РИА Новости, 12.02.2026
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией
Перспективы развития сотрудничества "Росатома" с Францией по мирному атому зависят прежде всего от позиции Евросоюза и Парижа, заявил генеральный директор... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T12:54:00+03:00
наука
франция
париж
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Франция, Париж, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией

Лихачев: сотрудничество с Францией по мирному атому зависит от позиции ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перспективы развития сотрудничества "Росатома" с Францией по мирному атому зависят прежде всего от позиции Евросоюза и Парижа, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" плодотворно сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий, сторонам есть над чем работать дальше, заявил Лихачев в комментарии изданию "Страна Росатом".
"А вот суждено ли этим планам сбыться — зависит, прежде всего, от позиции Евросоюза и Франции", - подчеркнул Лихачев.
 
НаукаФранцияПарижАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала