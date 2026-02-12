Лихачев рассказал, от чего зависит сотрудничество "Росатома" с Францией

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перспективы развития сотрудничества "Росатома" с Францией по мирному атому зависят прежде всего от позиции Евросоюза и Парижа, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"А вот суждено ли этим планам сбыться — зависит, прежде всего, от позиции Евросоюза и Франции", - подчеркнул Лихачев.