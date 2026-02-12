Рейтинг@Mail.ru
12:50 12.02.2026 (обновлено: 13:19 12.02.2026)
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией
"Росатом" плодотворно сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий, сторонам есть над чем работать дальше, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:50:00+03:00
2026-02-12T13:19:00+03:00
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Росатом" плодотворно сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий, сторонам есть над чем работать дальше, заявил генеральный директор российской атомной госкорпроации Алексей Лихачев.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Францией в сфере ядерных технологий... Нам есть, над чем работать дальше. Ядерный топливный цикл, поставки оборудования для наших атомных блоков в третьих странах и многое другое", - сказал Лихачев в комментарии изданию "Страна Росатом".
По словам Лихачева, отношения России и Франции в области мирного атома "можно назвать своего рода эталонными".
"Ведь мы научились их выстраивать в самых разных политических и исторических условиях. И что самое важное - это всегда было взаимовыгодно. Так, поставки советского обогащенного урана в 70-е годы, в самый разгар холодной войны, во многом обеспечили развитие французской ядерной энергетики. Французы строили атомные блоки, зная, что у них будет ресурс для производства ядерного топлива", - сказал он.
Взаимодействие "Росатома" с Францией не прекратилось и сегодня, подчеркнул Лихачев. В качестве лучшего примера он назвал термоядерный реактор ИТЭР - важнейший международный проект, который реализуется во французском Кадараше.
"Россия является не только одним из идейных вдохновителей ИТЭР, но и крупнейшим поставщиком оборудования для него. И к чести руководства ИТЭР, несмотря на все политические бури, участие России в проекте по-прежнему никто не ставит под сомнение", - добавил Лихачев.
Заголовок открываемого материала