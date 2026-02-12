https://ria.ru/20260212/likhachev-2073882821.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией - РИА Новости, 12.02.2026
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией
"Росатом" плодотворно сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий, сторонам есть над чем работать дальше, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:50:00+03:00
2026-02-12T12:50:00+03:00
2026-02-12T13:19:00+03:00
франция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
россия
итэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2068047638.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, россия, итэр
Франция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, Россия, ИТЭР
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Францией
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Росатом" плодотворно сотрудничает с Францией в сфере ядерных технологий, сторонам есть над чем работать дальше, заявил генеральный директор российской атомной госкорпроации Алексей Лихачев.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Францией
в сфере ядерных технологий... Нам есть, над чем работать дальше. Ядерный топливный цикл, поставки оборудования для наших атомных блоков в третьих странах и многое другое", - сказал Лихачев
в комментарии изданию "Страна Росатом
".
По словам Лихачева, отношения России
и Франции в области мирного атома "можно назвать своего рода эталонными".
"Ведь мы научились их выстраивать в самых разных политических и исторических условиях. И что самое важное - это всегда было взаимовыгодно. Так, поставки советского обогащенного урана в 70-е годы, в самый разгар холодной войны, во многом обеспечили развитие французской ядерной энергетики. Французы строили атомные блоки, зная, что у них будет ресурс для производства ядерного топлива", - сказал он.
Взаимодействие "Росатома" с Францией не прекратилось и сегодня, подчеркнул Лихачев. В качестве лучшего примера он назвал термоядерный реактор ИТЭР
- важнейший международный проект, который реализуется во французском Кадараше.
"Россия является не только одним из идейных вдохновителей ИТЭР, но и крупнейшим поставщиком оборудования для него. И к чести руководства ИТЭР, несмотря на все политические бури, участие России в проекте по-прежнему никто не ставит под сомнение", - добавил Лихачев.