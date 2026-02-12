Красноярский край закупил все льготные лекарства, запланированные на год

КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Красноярский край закупил 100% запланированных на 2026 год льготных лекарственных препаратов, из них 65% уже поступили в регион, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В конце прошлого года губернатор поручил тщательно контролировать процедуры заключения контрактов в сфере здравоохранения.

По данным пресс-службы, о ходе закупочной кампании по приобретению льготных лекарств главе региона доложили на президиуме краевого кабмина.

"Приобретение лекарственных средств – критически важное направление. У нас в прошлом году были допущены сбои в поставках. И перед министерством здравоохранения края стояла задача заранее начать эту работу, заключить контракты и, самое главное, проконтролировать, чтобы в аптечной сети были именно те препараты, которые сегодня необходимы пациентам", - заявил губернатор Михаил Котюков.

Министр краевого минздрава Алексей Коноваленко доложил, что министерством была разработана дорожная карта проведения закупок в срок до 25 декабря 2025 года. По его данным, под сформированные потребности 2026 года должны были закупить на 9 месяцев препараты из общего перечня и на 6 месяцев – дорогостоящие препараты.

"Работа министерством проведена в установленные сроки... На данный момент заключены все запланированные контракты на 1291 препарат. На сегодняшний день от всего объёма в регион уже поставлено 65% наименований, большая часть оставшихся поступит в ближайшие две недели", - отчитался Коноваленко.

Отмечается, что на начало года уже зафиксировано кратное снижение обращений, связанных со сложностями в получении льготных лекарств.