Красноярский край закупил все льготные лекарства, запланированные на год
09:08 12.02.2026
Красноярский край закупил все льготные лекарства, запланированные на год
Красноярский край закупил все льготные лекарства, запланированные на год
красноярский край
михаил котюков, красноярский край, общество
Михаил Котюков, Красноярский край, Общество
КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Красноярский край закупил 100% запланированных на 2026 год льготных лекарственных препаратов, из них 65% уже поступили в регион, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В конце прошлого года губернатор поручил тщательно контролировать процедуры заключения контрактов в сфере здравоохранения.
По данным пресс-службы, о ходе закупочной кампании по приобретению льготных лекарств главе региона доложили на президиуме краевого кабмина.
"Приобретение лекарственных средств – критически важное направление. У нас в прошлом году были допущены сбои в поставках. И перед министерством здравоохранения края стояла задача заранее начать эту работу, заключить контракты и, самое главное, проконтролировать, чтобы в аптечной сети были именно те препараты, которые сегодня необходимы пациентам", - заявил губернатор Михаил Котюков.
Министр краевого минздрава Алексей Коноваленко доложил, что министерством была разработана дорожная карта проведения закупок в срок до 25 декабря 2025 года. По его данным, под сформированные потребности 2026 года должны были закупить на 9 месяцев препараты из общего перечня и на 6 месяцев – дорогостоящие препараты.
"Работа министерством проведена в установленные сроки... На данный момент заключены все запланированные контракты на 1291 препарат. На сегодняшний день от всего объёма в регион уже поставлено 65% наименований, большая часть оставшихся поступит в ближайшие две недели", - отчитался Коноваленко.
Отмечается, что на начало года уже зафиксировано кратное снижение обращений, связанных со сложностями в получении льготных лекарств.
Котюков поручил министерству здравоохранения края отладить работу информационной системы, которая позволит врачам в режиме реального времени видеть наличие лекарств.
 
Михаил Котюков, Красноярский край, Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
