Заочное дело Лазаревой* поступило в суд для повторного рассмотрения

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заочное дело телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента поступило в мировой суд Москвы для повторного рассмотрения, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.