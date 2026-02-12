Заочное дело Лазаревой* поступило в суд для повторного рассмотрения

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заочное дело телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента поступило в мировой суд Москвы для повторного рассмотрения, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дата заседания не назначена.
Мосгорсуд 4 февраля отменил приговор Лазаревой* и направил дело на новое рассмотрение, согласившись с представлением прокуратуры, в котором указано, что по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Ранее по совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма Пресненский суд Москвы назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Телеведущая объявлена в международный розыск. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признана в РФ иноагентом