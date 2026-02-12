Рейтинг@Mail.ru
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров
15:07 12.02.2026
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо смогут запустить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в 2026 году, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Один из конкретных вопросов, который необходимо решить, чтобы договоренности президентов выполнялись и в экономической сфере, – это скорейшее начало работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. ... Уверен, что в этом году мы сможем начать работу этого важного механизма", - сказал министр в своем вступительном слове в ходе встречи с главой МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Лавров назвал приоритетное направление сотрудничества с Буркина-Фасо
Россия Буркина-Фасо Сергей Лавров Политика
 
 
