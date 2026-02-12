https://ria.ru/20260212/lavrov-2073927013.html
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров
Россия и Буркина-Фасо смогут запустить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в 2026 году, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 12.02.2026
Межправкомиссия России и Буркина-Фасо заработает в 2026 году, заявил Лавров
