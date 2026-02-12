https://ria.ru/20260212/lavrov-2073924951.html
Лавров назвал приоритетное направление сотрудничества с Буркина-Фасо
Одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Буркина-Фасо остается военно-техническое, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2026
