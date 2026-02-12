Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу после жесткого предупреждения Лаврова
09:04 12.02.2026 (обновлено: 10:11 12.02.2026)
На Западе забили тревогу после жесткого предупреждения Лаврова
В мире, Гренландия, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Госдума РФ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с предупреждением в адрес Вашингтона о контрмерах в случае милитаризации Гренландии против Москвы, пишет Daily Express.
"Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале.
В МИД высказались о диалоге с США по поводу ракет в Германии
03:58
Накануне во время выступления на "правительственном часе" в Госдуме министр отметил, что Кремль примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и реализации действий, направленных против России. Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества, подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется "противникам".
Посол в Осло рассказал, к чему может привести гренландский кризис
08:04
 
