На Западе забили тревогу после жесткого предупреждения Лаврова

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с предупреждением в адрес Вашингтона о контрмерах в случае милитаризации Гренландии против Москвы, пишет Daily Express.
"Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале.
Накануне во время выступления на "правительственном часе" в Госдуме министр отметил, что Кремль примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и реализации действий, направленных против России. Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества, подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется "противникам".