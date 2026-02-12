Рейтинг@Mail.ru
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими - РИА Новости, 12.02.2026
13:40 12.02.2026
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими туристами на фоне топливного кризиса на Острове Свободы, сообщил белорусский Республиканский союз...
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими

РСТО: белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими туристами на фоне топливного кризиса на Острове Свободы, сообщил белорусский Республиканский союз туристических организаций.
"Российские авиакомпании приостанавливают полеты на Кубу, белорусских туристов вывезут вместе с российскими", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте союза.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
9 февраля, 11:41
Как указали в организации, из-за трудностей с заправкой авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые находятся на Кубе, после чего приостановят полеты. "Белорусских туристов на Кубе в настоящее время немного. Наши туристы находятся на курортах Ольгин, Варадеро и Кайо-Коко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туроператоры 11 февраля сделали рассылку для турагентов, проинформировав о прекращении программы выполнения рейсов из Москвы на Кубу, о том, как будут вывозиться туристы и о возможности предложить уже забронированным клиентам другие направления.
В среду Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена. Nordwind и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять вывозные рейсы с Кубы.
Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы
Вчера, 08:31
 
ТуризмКубаСШАОльгин (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
