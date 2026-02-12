МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими туристами на фоне топливного кризиса на Острове Свободы, сообщил белорусский Республиканский союз туристических организаций.
Как указали в организации, из-за трудностей с заправкой авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые находятся на Кубе, после чего приостановят полеты. "Белорусских туристов на Кубе в настоящее время немного. Наши туристы находятся на курортах Ольгин, Варадеро и Кайо-Коко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туроператоры 11 февраля сделали рассылку для турагентов, проинформировав о прекращении программы выполнения рейсов из Москвы на Кубу, о том, как будут вывозиться туристы и о возможности предложить уже забронированным клиентам другие направления.
В среду Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена. Nordwind и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять вывозные рейсы с Кубы.
Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.