МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране
МИД РФ просит тех, кто собирается посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:07:00+03:00
2026-02-12T11:07:00+03:00
2026-02-12T11:07:00+03:00
туризм
россия
куба
мария захарова
Захарова призвала россиян проявлять спокойствие и выдержку при поездке на Кубу