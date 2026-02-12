Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране - РИА Новости, 12.02.2026
Туризм
 
11:07 12.02.2026
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране - РИА Новости, 12.02.2026
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране
МИД РФ просит тех, кто собирается посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
россия, куба, мария захарова
Туризм, Россия, Куба, Мария Захарова
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране

Захарова призвала россиян проявлять спокойствие и выдержку при поездке на Кубу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МИД РФ просит тех, кто собирается посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"В этой ситуации мы просим всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Одновременно просим всех, кто планирует поездку в эту страну, учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций министерства экономического развития РФ ", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Танкер на терминале Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
Вчера, 00:47
 
Туризм Россия Куба Мария Захарова
 
 
