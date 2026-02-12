Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе
10:58 12.02.2026 (обновлено: 11:12 12.02.2026)
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе
Российское посольство в Гаване оказывает всю необходимую помощь россиянам на Кубе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
куба
туризм
гавана
мария захарова
россия
куба
гавана
россия
куба, гавана, мария захарова, россия
Куба, Туризм, Гавана, Мария Захарова, Россия
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российское посольство в Гаване оказывает всю необходимую помощь россиянам на Кубе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше посольство оказывает нашим гражданам всю необходимую помощь, работают и телефоны горячей линии, публикуется оперативно информация по вопросам возращения на Родину, организация авиационных рейсов", - сказал она в ходе брифинга в четверг.
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
Туризм Куба Гавана Мария Захарова Россия
 
 
