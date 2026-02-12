https://ria.ru/20260212/kuba-2073847323.html
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе - РИА Новости, 12.02.2026
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе
Российское посольство в Гаване оказывает всю необходимую помощь россиянам на Кубе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:58:00+03:00
2026-02-12T10:58:00+03:00
2026-02-12T11:12:00+03:00
куба
туризм
гавана
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a348d227070213630acd605b974f3adb.jpg
https://ria.ru/20260212/neft-2073790987.html
куба
гавана
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_df686867d051a9be5a7966593f88b31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, гавана, мария захарова, россия
Куба, Туризм, Гавана, Мария Захарова, Россия
МИД ответил на вопрос о помощи россиянам на Кубе
МИД: посольство РФ оказывает россиянам на Кубе необходимую помощь