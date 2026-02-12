Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала ситуацию на Кубе тяжелой
10:55 12.02.2026 (обновлено: 11:17 12.02.2026)
Захарова назвала ситуацию на Кубе тяжелой
Ситуация на Кубе "очень тяжелая", министерство иностранных дел и посольство РФ на Кубе находятся в постоянном контакте с местными властями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова назвала ситуацию на Кубе очень тяжелой

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев-РИА Новости. Ситуация на Кубе "очень тяжелая", министерство иностранных дел и посольство РФ на Кубе находятся в постоянном контакте с местными властями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
"В условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию посылок на Кубу энергоносителей, то есть энергетической блокады, в том числе авиационного топлива, возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов отечественных авиакомпаний "Россия" и Северный ветер", - сказала она.
"МИД РФ и посольство в Гаване находятся в постоянном плотном контакте с кубинскими властями, авиаперевозчиками, туроператорами", - добавила Захарова.
Танкер на терминале Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
Вчера, 00:47
 
