В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате
14:32 12.02.2026
В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате
В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате
Подросток подвергся буллингу со стороны сверстников в одном из школ-интернатов Крыма, идет проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, республика крым, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате

Прокуратура и СК проверяют историю о буллинге подростка в интернате в Крыму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Подросток подвергся буллингу со стороны сверстников в одном из школ-интернатов Крыма, идет проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По предварительным данным, после того как несовершеннолетний прибыл в интернат, он подвергся издевательствам со стороны сверстников", - говорится сообщении.
Проверка начата прокуратурой и следственным управлением республики.
В информационном центре СК России сообщили, что на единую многоканальную телефонную линию обратился несовершеннолетний сирота с жалобой, что воспитанники одной из школ-интернатов систематически подвергают его буллингу, однако обращения пострадавшего в компетентные органы результатов не принесли.
"Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в республике Крым. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после ЧП в школах
5 февраля, 10:18
