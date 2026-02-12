https://ria.ru/20260212/krym-2073914910.html
В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате
В Крыму проверяют данные о буллинге подростка в интернате
Подросток подвергся буллингу со стороны сверстников в одном из школ-интернатов Крыма, идет проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.02.2026
