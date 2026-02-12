В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Агент СБУ, собиравший взрывное устройство для теракта в Крыму, приговорен к 20 годам колонии, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Житель Симферопольского района признан виновным в госизмене.
"Установлено, что мужчина 1981 года рождения посредством одного из интернет-мессенджеров привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора мужчина намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взрывчатым веществом массой свыше 1 кг. Указанное СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
Мужчина проходил по двум статьям: "госизмена" и "незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств".