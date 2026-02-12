Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт - РИА Новости, 12.02.2026
10:31 12.02.2026
В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт
Агент СБУ, собиравший взрывное устройство для теракта в Крыму, приговорен к 20 годам колонии, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
происшествия
республика крым
россия
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, республика крым, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт

В Крыму агент СБУ получил 20 лет колонии за сбор взрывчатки для теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Агент СБУ, собиравший взрывное устройство для теракта в Крыму, приговорен к 20 годам колонии, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Житель Симферопольского района признан виновным в госизмене.
"Установлено, что мужчина 1981 года рождения посредством одного из интернет-мессенджеров привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора мужчина намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взрывчатым веществом массой свыше 1 кг. Указанное СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
Мужчина проходил по двум статьям: "госизмена" и "незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
