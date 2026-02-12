https://ria.ru/20260212/kreml-2073889368.html
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского приехать в Москву
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского приехать в Москву
Нет никакой новации в заявлении Владимира Зеленского о том, что он не приедет в Москву на переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского приехать в Москву
Песков: в отказе Зеленского приехать в Москву нет новации