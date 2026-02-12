В Кремле прокомментировали отказ Зеленского приехать в Москву

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Нет никакой новации в заявлении Владимира Зеленского о том, что он не приедет в Москву на переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".