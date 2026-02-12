Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об оказании помощи Кубе - РИА Новости, 12.02.2026
13:22 12.02.2026
В Кремле ответили на вопрос об оказании помощи Кубе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможностях оказания Россией помощи Кубе на фоне топливного кризиса в публичном режиме...
В Кремле ответили на вопрос об оказании помощи Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможностях оказания Россией помощи Кубе на фоне топливного кризиса в публичном режиме сейчас нельзя по понятным причинам.
Он отметил, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.
"Понятно, что в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Самолет авиакомпании Победа
В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы
11 февраля, 20:47
11 февраля, 20:47
 
