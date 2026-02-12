Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными - РИА Новости, 12.02.2026
13:22 12.02.2026 (обновлено: 14:32 12.02.2026)
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными - РИА Новости, 12.02.2026
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:22:00+03:00
2026-02-12T14:32:00+03:00
Песков назвал противников диалога с Россией политически безграмотными

Песков назвал противников диалога с РФ политически безграмотными и близорукими

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными.
"Образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить, что, несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу. А кто-то держится прежнего подхода, совершенно недальновидного, нерационального и неразумного — о том, что нужно оборвать все контакты и ни в коем случае их не возобновлять", — отметил он.
По его словам, президент России выступает за налаживание диалога с европейцами, поскольку только так можно решить имеющиеся разногласия.
"При желании и необходимости просто взять и позвонить Путину. Он никогда не отказывался от прямых контактов", — подчеркнул Песков.
Однако ни канцлер ФРГ, ни президент Франции не предпринимают таких попыток, добавил он.
В последнее время лидеры некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Москва и Париж восстановили каналы связи на техническом уровне. Эту информацию подтвердили в Кремле, но отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог на высшем уровне.
В начале февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.
По данным издания Politico, руководители стран Евросоюза могут затронуть тему назначения спецпредставителя на сегодняшней неформальной встрече.
