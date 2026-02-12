Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине
12:54 12.02.2026 (обновлено: 13:38 12.02.2026)
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине
Россия рассчитывает, что следующий раунд переговоров по Украине произойдет уже скоро, о месте встречи Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
украина
абу-даби
дмитрий песков
в мире, россия, украина, абу-даби, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Дмитрий Песков
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что следующий раунд переговоров по Украине произойдет уже скоро, о месте встречи Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что... третий, следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание о месте и дате проведения следующих переговоров. ​
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиДмитрий Песков
 
 
