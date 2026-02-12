https://ria.ru/20260212/kreml-2073884007.html
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине
Россия рассчитывает, что следующий раунд переговоров по Украине произойдет уже скоро, о месте встречи Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T13:38:00+03:00
в мире
россия
украина
абу-даби
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073791407.html
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, абу-даби, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Дмитрий Песков
В Кремле рассчитывают на скорое проведение переговоров по Украине
Песков: Россия рассчитывает на следующий раунд переговоров по Украине