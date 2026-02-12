Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 12.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:07 12.02.2026
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 12.02.2026
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ
Предприятие "ИнтехПро" вошло в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", компания реализует проект по производству компьютеров с... РИА Новости, 12.02.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
москва
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: производитель компьютеров стал резидентом столичной ОЭЗ

Ликсутов: компания "ИнтехПро" стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Производство компьютеров
Производство компьютеров - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство компьютеров
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Предприятие "ИнтехПро" вошло в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", компания реализует проект по производству компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица прорабатывает индустриальную инфраструктуру для развития отечественных технологий при поддержке московского градоначальника Сергея Собянина.
"Так, ранее новым резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель компьютерного оборудования. В первом квартале 2026 года он начнет выпуск комплектующих для ПК на российской элементной базе с ежегодным объемом до 60 тысяч единиц продукции. Для этого будет сформировано 47 новых высококвалифицированных рабочих мест", – приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Компания функционирует более 20 лет – с 2001 года. В 2020 году она начала производить системные блоки, моноблоки, ноутбуки. Более 70 изделий вошло в реестр отечественной продукции. Продукция используется в разных отраслях – от промсектора до образования. Отмечается, что в 2026 году предприятие планирует вывести на рынок инновационные российские периферийные устройства.
"Важный проект для электронной промышленности города и страны позволил предприятию получить статус резидента ОЭЗ Москвы и широкий пакет налоговых льгот. Это обеспечит компании значительную экономию средств, которые она вложит в свое дальнейшее развитие. Инвестиции в новое производство превысят 230 миллионов рублей", – уточнил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Ранее Ликсутов рассказал, что компании ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств в 2,2 раза больше средств к 2030 году по сравнению с текущими показателями.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
