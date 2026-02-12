Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
05:39 12.02.2026
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 12.02.2026
россия, москва, дмитрий биричевский
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России

МИД: если компания вела себя неприлично при уходе, вернуться ей будет непросто

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить? ", - сказал он в интервью агентству.
Условия для тех, кто плохо уходил, будут другие, указал Биричевский.
"Мы же помним, как Макдональдс приходил в Россию, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы, возможность работать. Вот не так уже будет все", - подчеркнул дипломат.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
РоссияМоскваДмитрий Биричевский
 
 
