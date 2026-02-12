https://ria.ru/20260212/kompanii-2073805716.html
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России - РИА Новости, 12.02.2026
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:39:00+03:00
2026-02-12T05:39:00+03:00
2026-02-12T05:39:00+03:00
россия
москва
дмитрий биричевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260211/kompanii-2073690802.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий биричевский
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
МИД: если компания вела себя неприлично при уходе, вернуться ей будет непросто
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить? ", - сказал он в интервью агентству.
Условия для тех, кто плохо уходил, будут другие, указал Биричевский
.
"Мы же помним, как Макдональдс приходил в Россию
, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы
, возможность работать. Вот не так уже будет все", - подчеркнул дипломат.