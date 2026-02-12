Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали Ухту
11:21 12.02.2026 (обновлено: 23:20 12.02.2026)
Дроны ВСУ атаковали Ухту
Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта Республики Коми, на место направлены оперативные службы, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.02.2026
2026
происшествия, ухта, республика коми, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ухта, Республика Коми, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дым в Ухте. 12 февраля 2026 года
Дым в Ухте. 12 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети
Дым в Ухте. 12 февраля 2026 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта Республики Коми, на место направлены оперативные службы, сообщило региональное управление МЧС.
"По информации Коми Регионального сегмента, в г. Ухта наблюдается атака беспилотных летательных аппаратов. К месту происшествия выехали оперативные службы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в четверг власти Коми сообщили об объявлении беспилотной опасности в регионе.
ПроисшествияУхтаРеспублика КомиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
