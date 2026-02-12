https://ria.ru/20260212/komi-2073858188.html
Дроны ВСУ атаковали Ухту
Дроны ВСУ атаковали Ухту - РИА Новости, 12.02.2026
Дроны ВСУ атаковали Ухту
Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта Республики Коми, на место направлены оперативные службы, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:21:00+03:00
2026-02-12T11:21:00+03:00
2026-02-12T23:20:00+03:00
