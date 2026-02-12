Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 12.02.2026
Комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных
Комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных - РИА Новости, 12.02.2026
Комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных
Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины "Кара-Даг" создал "штрафбат" для устранения неугодных командованию бойцов, людей держат в яме, а потом отправляют на... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
Комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных

РИА Новости: комбриг украинской бригады создал штрафбат для устранения неугодных

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины "Кара-Даг" создал "штрафбат" для устранения неугодных командованию бойцов, людей держат в яме, а потом отправляют на смерть, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
По информации собеседника агентства, комбриг "Кара-Даг" скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры.
"В 15-й бригаде официально появился свой штрафбат. Не по документам, не по приказам. А по факту. Его слепили на базе четвертого батальона и превратили в яму для всех несогласных. Формальный повод универсальный: "СЗЧ (дезертиры – ред.) и отказники", - сообщили в силовых структурах.
Однако собеседник агентства подчеркнул, что это лишь повод. В "штрафбат" отправляют несогласных - тех, кто спорит, задает вопросы, отказывается быть "немым мясом" или просто попал "под горячую руку".
"Штрафбат стал таким инструментом. Поймали, вернули, записали "ненадежным" и вперед - в четвертый батальон. Там не перевоспитывают. Там расходуют", - пояснили в силовых структурах.
Ранее РИА Новости сообщали, что высокие потери, сильные морозы, удары по энергетике привели к проблеме с личным составом 15-й и 116-й украинских бригад под Купянском.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
