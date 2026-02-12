МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины "Кара-Даг" создал "штрафбат" для устранения неугодных командованию бойцов, людей держат в яме, а потом отправляют на смерть, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, комбриг "Кара-Даг" скрывает большие потери в Харьковской области , записывая убитых в дезертиры.

"В 15-й бригаде официально появился свой штрафбат. Не по документам, не по приказам. А по факту. Его слепили на базе четвертого батальона и превратили в яму для всех несогласных. Формальный повод универсальный: "СЗЧ (дезертиры – ред.) и отказники", - сообщили в силовых структурах.

Однако собеседник агентства подчеркнул, что это лишь повод. В "штрафбат" отправляют несогласных - тех, кто спорит, задает вопросы, отказывается быть "немым мясом" или просто попал "под горячую руку".

"Штрафбат стал таким инструментом. Поймали, вернули, записали "ненадежным" и вперед - в четвертый батальон. Там не перевоспитывают. Там расходуют", - пояснили в силовых структурах.