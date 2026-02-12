Курта Кобейна убили? Новое расследование вскрыло сенсационные факты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Смерть лидера группы "Нирвана" долгое время была окутана тайной и десятками несостыковок. Благодаря недавнему расследованию всплыла одна из версий, раньше казавшаяся теорией заговора: Курт Кобейн стал жертвой убийства.
Какие новые сведения натолкнули детективов на догадки об убийстве? И кто за этим стоит?
С вершины успеха — на дно
Курт Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. Его детство было омрачено разводом родителей, скитаниями и проблемами с законом. В 1987 году он основал группу Nirvana, которая в начале 1990-х стала символом целой эпохи благодаря альбому "Nevermind" и хиту "Smells Like Teen Spirit".
© AP Photo / Robert SorboКурт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
В 1992 году Кобейн женился на Кортни Лав, вокалистке группы Hole. Их отношения, наркотическая зависимость фронтмена и давление славы стали постоянными темами в прессе.
В марте 1994 года Кобейн попал в больницу с передозировкой героина в Риме, а через месяц, 5 апреля, был найден мертвым в своем доме в Сиэтле. Рядом с его телом нашли дробовик, предсмертную записку и "набор наркомана" — коробку из-под сигар со шприцами, ложкой со следами гари и зажигалкой.
© Фото : соцсетиПисьмо Курта Кобейна, адресованное вымышленному другу Бодде (предсмертная записка)
Письмо Курта Кобейна, адресованное вымышленному другу Бодде (предсмертная записка)
Первая версия: сплошные нестыковки
Сразу после смерти Кобейна полиция и судебно-медицинская экспертиза округа Кинг признали случившееся самоубийством.
Однако уже тогда появились сомнения по нескольким пунктам разом. Судмедэксперт Николас Хартсхорн, осмотрев тело и получив результаты анализов, первым отметил необычно высокий уровень героина. При такой концентрации наркотика Кобейн бы скорее отключился. После удивила и аккуратность места преступления. Оружие, патроны и чеки были разложены в прямую линию.
© Getty Images / John van Hasselt - CorbisДом, в котором нашли тело Курта Кобейна
Дом, в котором нашли тело Курта Кобейна
Последней каплей стала предсмертная записка. Часть текста, по мнению экспертов, была написана другим почерком, а последние строки выглядели подозрительно. Несмотря на это, дело закрыли, а официальная версия осталась неизменной.
Вторая версия: причастность Кортни Лав
Сразу после новостей о смерти Кобейна среди фанатов появилась версия о причастности жены музыканта Кортни Лав к трагедии. Ее обвиняли в организации убийства ради денег и славы. Теории подогревались книгами, документальными фильмами и заявлениями частных детективов, среди которых был Том Грант.
Кортни Лав наняла Гранта, чтобы найти пропавшего мужа за несколько дней до его смерти. Однако детектив заявил: Курта Кобейна убила сама Лав.
Сторонники этой теории приводят аргументы: Лав якобы прибегла к услугам наемного убийцы — Эль Дуче, фронтмена группы The Mentors. На сомнения натолкнула и подозрительная предсмертная записка.
Затравили невиновного
Однако позже выяснилось — многие из этих заявлений были либо рекламными трюками, как в случае с Эль Дуче, либо не имели убедительных доказательств. Более того, Кортни спасла Кобейна от передозировки в Риме за месяц до его смерти — странное поведение для предполагаемого убийцы.
Самым грустным стал другой факт — дочери Курта и Кортни, Фрэнсис Бин Кобейн, было всего 20 месяцев на момент ухода отца из жизни. И вместо того чтобы взять перерыв, Лав просто продолжала двигаться вперед. Гораздо позже она призналась — убегала от горя, от ответственности за дочь.
© AP Photo / Kevork DjansezianКортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин Кобейн
Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин Кобейн
Фанатов Nirvana это злило — они жестоко травили Лав, пока она продолжала гастролировать. Бывало, что Кортни во время концерта прыгала со сцены в толпу, где люди начинали срывать с нее одежду. Спасать певицу приходилось охране. Кто-то даже подложил на сцену гильзы от дробовика на концерте ее группы Hole.
Новая версия: что узнали об убийстве
Недавнее расследование, проведенное независимыми экспертами Брайаном Бернеттом и Мишель Уилкинс, поставило под сомнение официальную версию. Они лично изучили материалы вскрытия, фотографии с места преступления и пришли к выводу: Кобейн был убит, а место преступления инсценировано под самоубийство.
Сухие факты подтверждают их заявления. Вскрытие показало некроз головного мозга и печени, жидкость в легких и кровоизлияние в глаза — нетипичные признаки для мгновенной смерти от выстрела. Левая рука Кобейна была чистой, без следов крови.
Вопросы теперь возникли и к ружью. Гильза от патрона лежала не там, где должна была быть при выстреле — для этого частные детективы с точностью смоделировали ситуацию с той же моделью дробовика.
"Если вы посмотрите на фотографии с места преступления, вы увидите, насколько большой это дробовик", — говорит Мишель Уилкинс.
© AP Photo / Seattle PoliceРужье, из которого застрелился лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн. Фото опубликовано полицией в марте 2016 года
Ружье, из которого застрелился лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн. Фото опубликовано полицией в марте 2016 года
Почему дело не открыли?
Несмотря на предоставленные доказательства, полиция Сиэтла и судебно-медицинская экспертиза округа Кинг отказались заново открывать дело, заявив, что не видят новых убедительных доказательств. Возникает вопрос: почему?
Отсутствие политической воли, сложность доказательной базы и интересы наследников — все это может играть роль. Права на творчество Кобейна оцениваются в сотни миллионов долларов, и пересмотр дела может повлиять на распределение этих активов.
Эксперты и поклонники продолжают настаивать на пересмотре дела. "Если мы ошибаемся, просто докажите нам это. Это все, о чем мы просим", — говорит Мишель Уилкинс.
Теории об убийстве Кобейна будут жить, пока не появится окончательная ясность. Полиция противится повторному расследованию, забывая, что за всеми слухами и версиями стоял реальный человек, чья жизнь и смерть изменили музыку навсегда.