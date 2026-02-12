В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти 3,7 тысячи многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Еще почти 2,6 тысячи столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города… в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах… Напомню, свыше 1,1 тысячи многоэтажных домов в Днепровском и Дарницком районах… тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель сейчас невозможно", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее Кличко сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве займет не менее двух месяцев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.