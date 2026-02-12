Рейтинг@Mail.ru
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/klichko-2073851781.html
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления - РИА Новости, 12.02.2026
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления
Почти 3,7 тысячи многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:05:00+03:00
2026-02-12T11:05:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_0:153:3360:2043_1920x0_80_0_0_519dbd9a58bed830e027a98820a14f36.jpg
https://ria.ru/20260209/kiev-2073263754.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6d5236bc29767411b374946a4f91cfc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
В Киеве более чем в три раза выросло число домов, оставшихся без отопления

Почти 3,7 тысячи домов в Киеве остались без отопления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти 3,7 тысячи многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Еще почти 2,6 тысячи столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города… в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах… Напомню, свыше 1,1 тысячи многоэтажных домов в Днепровском и Дарницком районах… тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель сейчас невозможно", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Украинский энергохолдинг ДТЭК в свою очередь сообщил, что 107 тысяч семей временно без света в Киеве.
Ранее Кличко сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве займет не менее двух месяцев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Дарницкая ТЭЦ в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
9 февраля, 17:37
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала