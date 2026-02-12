Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kirov-2073862891.html
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.02.2026
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Кирова (Победилово) и Перми (Большое Савино), сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:35:00+03:00
2026-02-12T11:35:00+03:00
киров
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939347780_0:44:700:438_1920x0_80_0_0_72d37a789ffb3229f06279a60d274f06.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073606167.html
киров
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939347780_52:0:675:467_1920x0_80_0_0_628c43139aa97fc0ede2e334cb6d46ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киров, пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Киров, Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения

Временные ограничения сняли в аэропортах Кирова и Перми

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово"
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Кирова (Победилово) и Перми (Большое Савино), сообщила Росавиация.
"Аэропорты Киров (Победилово), Пермь (Большое Савино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве
11 февраля, 11:36
 
КировПермьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала