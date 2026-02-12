МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Кирова (Победилово) и Перми (Большое Савино), сообщила Росавиация.
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения
В аэропортах Кирова и Перми сняли временные ограничения
Аэропорт "Победилово". Архивное фото