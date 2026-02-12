Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Священнослужители должны понимать язык современной молодежи, чтобы донести свое пастырское слово об истине до детей "цифровой эпохи", ориентированных на комфорт и благополучие, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на общем собрании духовенства Московской митрополии.

Общее собрание духовенства Московской митрополии состоялось в четверг в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте РПЦ.

"Стремление к комфорту само по себе не является чем-то зазорным и греховным, но если человек меняет акценты в своей жизни, если стремление к благополучию вытесняет заботу о самом главном — о собственной душе — то все это можно назвать некими вызовами, которые бросаются Церкви на данном историческом этапе развития человеческой цивилизации и нашего общества. Особую озабоченность вызывает отношение молодежи ко всему тому, о чем мы говорим", - сказал патриарх Кирилл, выступая на собрании, его слова приводит сайт РПЦ.

Патриарх отметил, что "молодежь легче поддается влечению плоти", с этим связаны определенные действия, направленные на достижение материального благополучия.

"Мы должны обращать к ним свое слово и помнить о том, что нынешняя молодежь — это дети цифровой эпохи, которые требуют от нас понимания их языка, их мыслей. Нужно говорить об истине так, чтобы это отзывалось в сердцах наших современников", - продолжил патриарх Кирилл.

Патриарх считает, что священнослужители не должны приспосабливаться и подыгрывать молодым собеседникам, но нужно понимать, что важно для молодежи сегодня, что оказывает сильное воздействие на их мировоззрение.