Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи - РИА Новости, 12.02.2026
22:27 12.02.2026
Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи
Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи - РИА Новости, 12.02.2026
Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи
Священнослужители должны понимать язык современной молодежи, чтобы донести свое пастырское слово об истине до детей "цифровой эпохи", ориентированных на комфорт РИА Новости, 12.02.2026
2026
Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал священников понимать язык современной молодежи

Патриарх Кирилл: священники должны понимать язык детей "цифровой эпохи"

Патриарх Московский
Патриарх Московский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Священнослужители должны понимать язык современной молодежи, чтобы донести свое пастырское слово об истине до детей "цифровой эпохи", ориентированных на комфорт и благополучие, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на общем собрании духовенства Московской митрополии.
Общее собрание духовенства Московской митрополии состоялось в четверг в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте РПЦ.
"Стремление к комфорту само по себе не является чем-то зазорным и греховным, но если человек меняет акценты в своей жизни, если стремление к благополучию вытесняет заботу о самом главном — о собственной душе — то все это можно назвать некими вызовами, которые бросаются Церкви на данном историческом этапе развития человеческой цивилизации и нашего общества. Особую озабоченность вызывает отношение молодежи ко всему тому, о чем мы говорим", - сказал патриарх Кирилл, выступая на собрании, его слова приводит сайт РПЦ.
Патриарх отметил, что "молодежь легче поддается влечению плоти", с этим связаны определенные действия, направленные на достижение материального благополучия.
"Мы должны обращать к ним свое слово и помнить о том, что нынешняя молодежь — это дети цифровой эпохи, которые требуют от нас понимания их языка, их мыслей. Нужно говорить об истине так, чтобы это отзывалось в сердцах наших современников", - продолжил патриарх Кирилл.
Патриарх считает, что священнослужители не должны приспосабливаться и подыгрывать молодым собеседникам, но нужно понимать, что важно для молодежи сегодня, что оказывает сильное воздействие на их мировоззрение.
"Сегодня священник, обращающийся к молодежи, должен смотреть на аудиторию не с высоты своего положения, но со стремлением ее понять, прочувствовать и подобрать правильные, нужные слова, чтобы быть убедительным", - заключил патриарх Кирилл.
"Хлеб и вино — к экрану". Возможны ли в РПЦ обряды через интернет
27 мая 2020, 08:00
Русская православная церковь
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
