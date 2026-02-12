Рейтинг@Mail.ru
Рютте считает, что Европа найдет деньги для военной поддержки Киева - РИА Новости, 12.02.2026
18:42 12.02.2026 (обновлено: 18:53 12.02.2026)
Рютте считает, что Европа найдет деньги для военной поддержки Киева
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уверен в том, что европейские страны найдут средства для продолжения военной поддержки Украины. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
россия
киев
марк рютте
сергей лавров
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, марк рютте, сергей лавров, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Мирный план США по Украине
© Getty Images / Leon NealГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 12 февраля 2026
© Getty Images / Leon Neal
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уверен в том, что европейские страны найдут средства для продолжения военной поддержки Украины.
Журналист спросил у генсека, уверен ли он, что союзники в 2026 году смогут предоставить Украине 15 миллиардов евро в рамках инициативы PURL, которая предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны, как ранее заявлял Рютте.
«
"Я абсолютно уверен, что поток жизненно важных вооружений США продолжится... Это критически важно для Украины. Я абсолютно уверен, что поток (средств - ред.) продолжится, и мы сможем собрать достаточно денег, чтобы это сделать", - сказал он на пресс-конференции.
Что касается того, откуда будут поступать деньги, Рютте попросил "предоставить это ему" и сказал, что НАТО сделает все возможное, чтобы обеспечить наличие средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМирный план США по Украине
 
 
