Рютте считает, что Европа найдет деньги для военной поддержки Киева

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уверен в том, что европейские страны найдут средства для продолжения военной поддержки Украины.
«
"Я абсолютно уверен, что поток жизненно важных вооружений США продолжится... Это критически важно для Украины. Я абсолютно уверен, что поток (средств - ред.) продолжится, и мы сможем собрать достаточно денег, чтобы это сделать", - сказал он на пресс-конференции.
Что касается того, откуда будут поступать деньги, Рютте попросил "предоставить это ему" и сказал, что НАТО сделает все возможное, чтобы обеспечить наличие средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом
Вчера, 17:57