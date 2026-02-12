https://ria.ru/20260212/kherson-2073891385.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.