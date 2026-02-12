Рейтинг@Mail.ru
Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной - РИА Новости, 12.02.2026
22:31 12.02.2026
Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной
Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной - РИА Новости, 12.02.2026
Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной
Мэр Харькова Андрей Терехов получил 45 миллионов гривен (1 миллион 44 тысячи долларов) за содействие в получении контракта на ремонт набережной города, сообщает РИА Новости, 12.02.2026
в мире
харьков
харьковская область
в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной

Мэр Харькова похитил $1,44 млн бюджетных денег, выделенных на ремонт набережной

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мэр Харькова Андрей Терехов получил 45 миллионов гривен (1 миллион 44 тысячи долларов) за содействие в получении контракта на ремонт набережной города, сообщает УВД российской администрации Харьковской области.
"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области получена оперативная информация о хищении денежных средств, выделенных на ремонт Лопанской набережной в Харькове. Установлено, что президент ПАО "Инвестиционно-строительная компания "Авантаж" Денисенко Андрей Петрович (10.02.1971 г.р.) при содействии Харьковского городского головы Терехова Игоря Александровича завладел бюджетными средствами в особо крупном размере. Общий объем бюджетных ассигнований составил 450 миллионов гривен (10, 4 миллиона долларов - ред.) Согласно оперативным данным, за содействие в получении подряда харьковскому градоначальнику был перечислен "откат" в размере 10% от суммы контракта, что составляет 45 миллионов гривен", - говорится в сообщении УВД.

В ведомстве указали, что ремонтные работы были выполнены некачественно и не доведены до конца. По данным УВД, этот же застройщик с одобрения мэра оформляет разрешение на строительство многоквартирных домов в самых лучших местах города, при этом другим фирмам отказывают в получении подобных разрешений.
