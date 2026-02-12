Мэра Харькова уличили в коррупции при ремонте набережной

«

"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области получена оперативная информация о хищении денежных средств, выделенных на ремонт Лопанской набережной в Харькове. Установлено, что президент ПАО "Инвестиционно-строительная компания "Авантаж" Денисенко Андрей Петрович (10.02.1971 г.р.) при содействии Харьковского городского головы Терехова Игоря Александровича завладел бюджетными средствами в особо крупном размере. Общий объем бюджетных ассигнований составил 450 миллионов гривен (10, 4 миллиона долларов - ред.) Согласно оперативным данным, за содействие в получении подряда харьковскому градоначальнику был перечислен "откат" в размере 10% от суммы контракта, что составляет 45 миллионов гривен", - говорится в сообщении УВД.