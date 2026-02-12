Рейтинг@Mail.ru
13:45 12.02.2026 (обновлено: 15:03 12.02.2026)
Карапетян будет кандидатом на пост премьера Армении от своей партии
в мире
армения
ереван
самвел карапетян
армения
ереван
в мире, армения, ереван, самвел карапетян
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян
Карапетян будет кандидатом на пост премьера Армении от своей партии

ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян будет кандидатом на пост премьера от партии "Сильная Армения", сообщил представитель партии, племянник бизнесмена Нарек Карапетян.
"Кандидатом на пост премьер-министра Армении от нашей партии будет Самвел Карапетян", - заявил он во время презентации политической силы в Ереване.
Он сообщил, что для назначения Карапетяна премьером проблема, связанная с его двойным гражданством, будет решена после выборов путем законодательных изменений.
Участники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению
23 января, 22:12
 
В миреАрменияЕреванСамвел Карапетян
 
 
