Канадские власти дискредитируют собственную страну, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 12.02.2026
21:44 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kanada-2074041866.html
Канадские власти дискредитируют собственную страну, заявил посол в Оттаве
Канада, вводя санкции против России, становится объектом насмешек со стороны своих граждан, показывает остальному миру, что сама же является нерукопожатной... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
оттава
канада
олег степанов
россия
оттава
канада
в мире, россия, оттава, канада, олег степанов
В мире, Россия, Оттава, Канада, Олег Степанов
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Канада, вводя санкции против России, становится объектом насмешек со стороны своих граждан, показывает остальному миру, что сама же является нерукопожатной юрисдикцией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«
"Канадское руководство лишь дискредитирует собственную страну. Становится объектом насмешек даже со стороны своих граждан, если почитать комментарии в соцсетях при объявлении очередных "санкций", - сообщил он агентству.
Российский дипломат подчеркнул, что Оттава своими действиями показывает остальному миру, что является "нерукопожатной юрисдикцией".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
5 января, 18:00
 
