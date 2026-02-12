Канадские власти дискредитируют собственную страну, заявил посол в Оттаве

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Канада, вводя санкции против России, становится объектом насмешек со стороны своих граждан, показывает остальному миру, что сама же является нерукопожатной юрисдикцией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.