Рейтинг@Mail.ru
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой" - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kanada-2073827243.html
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой" - РИА Новости, 12.02.2026
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"
Канада выступает за проведение в Гренландии операции НАТО "Арктический часовой" на постоянной основе, заявила глава МИД страны Анита Ананд. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:48:00+03:00
2026-02-12T09:48:00+03:00
в мире
арктика
россия
канада
анита ананд
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
https://ria.ru/20260211/nato-2073757962.html
арктика
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, россия, канада, анита ананд, мария захарова, нато
В мире, Арктика, Россия, Канада, Анита Ананд, Мария Захарова, НАТО
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"

В МИД Канады предложили проводить операцию "Арктический часовой" постоянно

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канада выступает за проведение в Гренландии операции НАТО "Арктический часовой" на постоянной основе, заявила глава МИД страны Анита Ананд.
Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее заявило, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
"Мы бы хотели, чтобы эта инициатива стала постоянной... Я призываю союзников по НАТО и генерального секретаря рассматривать это как коллективное усилие, а не только как индивидуальное", - цитирует телеканал CBC выступление Ананд на прошедшей в Торонто конференции по Арктике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"
Вчера, 19:52
 
В миреАрктикаРоссияКанадаАнита АнандМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала