Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"
Канада выступает за проведение в Гренландии операции НАТО "Арктический часовой" на постоянной основе, заявила глава МИД страны Анита Ананд. РИА Новости, 12.02.2026
Канада выступила за регулярное проведение операции "Арктический часовой"
