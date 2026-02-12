https://ria.ru/20260212/kanada-2073797707.html
Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*
Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*
2026-02-12T02:12:00+03:00
2026-02-12T02:12:00+03:00
2026-02-12T09:21:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 11 фев – РИА Новости. Стрельбу в школе в Канаде, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер* (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение), заявил командующий Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии Дуэйн Макдональд.
"Подозреваемая опознана как 18-летняя девушка по имени Джесси", – сказал он в ходе пресс-конференции, отметив, тем не менее, что "Джесси родился биологическим мужчиной".
Макдональд также сообщил, что у подозреваемого были проблемы с психическим здоровьем, но подробности не привел. Мотив пока неизвестен.
"У нас есть история выездов полиции по адресу проживания семьи. Часть этих вызовов была связана с проблемами психического здоровья", – подчеркнул он.
Стрельба в школе в канадской провинции Британская Колумбия
произошла 10 февраля. Среди жертв – учительница, пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку – это мать и сводный брат подозреваемого. Подозреваемый покончил с собой. Десятки пострадали.
Массовые стрельбы в Канаде
– редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале
в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.
* Запрещенное в России экстремистское движение