Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*
02:12 12.02.2026 (обновлено: 09:21 12.02.2026)
Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*
Стрельбу в школе в Канаде, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер* (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение)
в мире
канада
россия
британская колумбия
канада
россия
британская колумбия
в мире, канада, россия, британская колумбия
В мире, Канада, Россия, Британская Колумбия
Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*

Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер

© REUTERS / Trent Ernst/Tumbler RidgeLinesНа месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
НЬЮ-ЙОРК, 11 фев – РИА Новости. Стрельбу в школе в Канаде, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер* (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение), заявил командующий Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии Дуэйн Макдональд.
"Подозреваемая опознана как 18-летняя девушка по имени Джесси", – сказал он в ходе пресс-конференции, отметив, тем не менее, что "Джесси родился биологическим мужчиной".
Полиция США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик
10 февраля, 01:11
Макдональд также сообщил, что у подозреваемого были проблемы с психическим здоровьем, но подробности не привел. Мотив пока неизвестен.
"У нас есть история выездов полиции по адресу проживания семьи. Часть этих вызовов была связана с проблемами психического здоровья", – подчеркнул он.
Стрельба в школе в канадской провинции Британская Колумбия произошла 10 февраля. Среди жертв – учительница, пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку – это мать и сводный брат подозреваемого. Подозреваемый покончил с собой. Десятки пострадали.
Массовые стрельбы в Канаде – редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Ученики выходят из здания школы Тамблер Ридж, где произошла стрельба, в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность
Вчера, 17:21
 
В мире Канада Россия Британская Колумбия
 
 
