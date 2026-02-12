https://ria.ru/20260212/kallas-2073931296.html
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
Слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы проигрыше России на фронте свидетельствуют о том, что она не только глупа, но и опасна, написал ирландский... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:16:00+03:00
2026-02-12T15:16:00+03:00
2026-02-12T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
брюссель
кайя каллас
чей боуз
дмитрий песков
оон
украина
россия
брюссель
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
Боуз назвал Каллас опасной после ее слов о якобы проигрыше России на фронте