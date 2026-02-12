Рейтинг@Mail.ru
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 12.02.2026 (обновлено: 15:17 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/kallas-2073931296.html
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста - РИА Новости, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
Слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы проигрыше России на фронте свидетельствуют о том, что она не только глупа, но и опасна, написал ирландский... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:16:00+03:00
2026-02-12T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
брюссель
кайя каллас
чей боуз
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073919401.html
https://ria.ru/20260212/orban-2073921016.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, брюссель, кайя каллас, чей боуз, дмитрий песков, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Чей Боуз, Дмитрий Песков, ООН
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста

Боуз назвал Каллас опасной после ее слов о якобы проигрыше России на фронте

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы проигрыше России на фронте свидетельствуют о том, что она не только глупа, но и опасна, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве", — заявил он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Вчера, 14:47
Каллас 10 февраля во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что "Россия не побеждает" в конфликте на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБрюссельКайя КалласЧей БоузДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала