Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 12 фев - РИА Новости. Младенческая смертность сократилась в Чечне на 17,6%, смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась на 6,4%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава республики отметил, что по итогам прошедшего года удалось обеспечить устойчивое повышение качества и доступности медицинской помощи, а также в полном объёме выполнить показатели национальных проектов.