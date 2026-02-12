Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kadyrov-2074051689.html
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне - РИА Новости, 12.02.2026
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне
Младенческая смертность сократилась в Чечне на 17,6%, смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась на 6,4%, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:40:00+03:00
2026-02-12T23:40:00+03:00
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20250919/ssha-2043035151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, общество
Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне

Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне на 17,6%

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 12 фев - РИА Новости. Младенческая смертность сократилась в Чечне на 17,6%, смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась на 6,4%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Среди заметных достижений - снижение смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,4% и сокращение младенческой смертности на 17,6%", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что по итогам прошедшего года удалось обеспечить устойчивое повышение качества и доступности медицинской помощи, а также в полном объёме выполнить показатели национальных проектов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России
19 сентября 2025, 17:25
 
Рамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала