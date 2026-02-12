https://ria.ru/20260212/kadyrov-2074051689.html
Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне
2026-02-12T23:40:00+03:00
рамзан кадыров
общество
ГРОЗНЫЙ, 12 фев - РИА Новости. Младенческая смертность сократилась в Чечне на 17,6%, смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась на 6,4%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Среди заметных достижений - снижение смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,4% и сокращение младенческой смертности на 17,6%", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что по итогам прошедшего года удалось обеспечить устойчивое повышение качества и доступности медицинской помощи, а также в полном объёме выполнить показатели национальных проектов.