Путин поручил реализовать кадровую программу по технологическому лидерству

Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства РФ. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий обеспечить реализацию образовательной программы по подготовке команд специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев необходимое финансирование этой программы", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 мая 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров
, председатель правления фонда "Сколково
" Сергей Перов
.