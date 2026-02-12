Путин поручил реализовать кадровую программу по технологическому лидерству

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства РФ.

"Правительству Российской Федерации: ...совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий обеспечить реализацию образовательной программы по подготовке команд специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев необходимое финансирование этой программы", - говорится в документе.