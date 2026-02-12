Рейтинг@Mail.ru
Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/janvar-2073813913.html
Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным
Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным - РИА Новости, 12.02.2026
Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным
Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным, температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:27:00+03:00
2026-02-12T08:27:00+03:00
общество
россия
дальний восток
москва
михаил леус
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993463692_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_c8305c3c63c50df8245ae5443208cd98.jpg
https://ria.ru/20260207/zima-2072854824.html
https://ria.ru/20260211/snegopady-2073586666.html
https://ria.ru/20260210/sneg-2073497358.html
россия
дальний восток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993463692_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_d7f5ad4219d8dcda990d05c000f9776d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, москва, михаил леус, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Дальний Восток, Москва, Михаил Леус, Гидрометцентр, Новый год
Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным

Синоптик Леус: январь 2026 года в России оказался снежным и холодным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным, температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным. Напомню, что январь 2026 года в Москве оказался на 2 градуса холоднее климатической нормы и с таким показателем попал лишь на седьмое место в списке самых холодных в XXI веке. А температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно: в центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года", - рассказал Леус.
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
Синоптик отметил, что средняя месячная температура января на севере Дальнего Востока оказалась выше нормы на 2-8 градусов. В Центральной России в первой четверти XXI века столь холодный январь наблюдался в третий раз.
"По данным Гидрометцентра России, в целом по стране прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В большинстве регионов Европейской России зафиксировано существенное превышение количества выпавших осадков над климатической нормой", - уточнил Леус.
Он пояснил, что исключением стал лишь Северо-Западный федеральный округ, где атмосферных осадков в сумме за месяц оказалось меньше нормы. Сильные снегопады не раз в течение месяца накрывали среднюю полосу и южные регионы России.
"Местами за сутки накапливалось до 30-50 сантиметров свежевыпавшего снега. В Центральном ФО во всех субъектах федерации суммы осадков за месяц превысили нормы в 1,5-3 раза", - добавил синоптик.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет
Вчера, 10:18
Леус подчеркнул, что в Приволжском ФО норма осадков была превышена в 1,5-2 раза. В Южных районах Европейской территории России в 1,5 раза превышены нормы осадков: в Луганской и Донецкой Республиках, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
"Близкое к норме количество осадков выпало на Урале. В Сибири заметно меньше, чем обычно, выпало снега на севере региона, Таймыр и Эвенкия, и около нормы на остальной территории, за исключением Тувы и территории вокруг Байкала, где в сумме за месяц осадков в 1,5-2,0 раза больше нормы", - отметил синоптик.
Он также добавил, что на Дальнем Востоке дефицит осадков наблюдался на Чукотке и в Приморье, на остальной территории они составили норму, но в отдельные периоды месяца снегопады были очень сильными.
"В середине месяца завалило снегом Камчатку. В столице края за два дня выпало до 70 миллиметров осадков, в городе выросли сугробы высотой до двух метров. Продолжительные снегопады прошли также в Хабаровском крае и на Сахалине", - заключил Леус.
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Москве в конце недели возможен снег с дождем, сообщил синоптик
10 февраля, 17:59
 
ОбществоРоссияДальний ВостокМоскваМихаил ЛеусГидрометцентрНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала