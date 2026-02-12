Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным, температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным. Напомню, что январь 2026 года в Москве оказался на 2 градуса холоднее климатической нормы и с таким показателем попал лишь на седьмое место в списке самых холодных в XXI веке. А температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно: в центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года", - рассказал Леус.
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
Синоптик отметил, что средняя месячная температура января на севере Дальнего Востока оказалась выше нормы на 2-8 градусов. В Центральной России в первой четверти XXI века столь холодный январь наблюдался в третий раз.
"По данным Гидрометцентра России, в целом по стране прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В большинстве регионов Европейской России зафиксировано существенное превышение количества выпавших осадков над климатической нормой", - уточнил Леус.
Он пояснил, что исключением стал лишь Северо-Западный федеральный округ, где атмосферных осадков в сумме за месяц оказалось меньше нормы. Сильные снегопады не раз в течение месяца накрывали среднюю полосу и южные регионы России.
"Местами за сутки накапливалось до 30-50 сантиметров свежевыпавшего снега. В Центральном ФО во всех субъектах федерации суммы осадков за месяц превысили нормы в 1,5-3 раза", - добавил синоптик.
Леус подчеркнул, что в Приволжском ФО норма осадков была превышена в 1,5-2 раза. В Южных районах Европейской территории России в 1,5 раза превышены нормы осадков: в Луганской и Донецкой Республиках, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
"Близкое к норме количество осадков выпало на Урале. В Сибири заметно меньше, чем обычно, выпало снега на севере региона, Таймыр и Эвенкия, и около нормы на остальной территории, за исключением Тувы и территории вокруг Байкала, где в сумме за месяц осадков в 1,5-2,0 раза больше нормы", - отметил синоптик.
Он также добавил, что на Дальнем Востоке дефицит осадков наблюдался на Чукотке и в Приморье, на остальной территории они составили норму, но в отдельные периоды месяца снегопады были очень сильными.
"В середине месяца завалило снегом Камчатку. В столице края за два дня выпало до 70 миллиметров осадков, в городе выросли сугробы высотой до двух метров. Продолжительные снегопады прошли также в Хабаровском крае и на Сахалине", - заключил Леус.
В Москве в конце недели возможен снег с дождем, сообщил синоптик
10 февраля, 17:59