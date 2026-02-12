Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным, температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он пояснил, что исключением стал лишь Северо-Западный федеральный округ, где атмосферных осадков в сумме за месяц оказалось меньше нормы. Сильные снегопады не раз в течение месяца накрывали среднюю полосу и южные регионы России.