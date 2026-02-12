Филат заявил, что Интерпол исключил его из розыскной базы

КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат сообщил, что Интерпол исключил его из своей розыскной базы.

Полиция Молдавии 27 декабря заявила, что Филат объявлен в розыск по линии Интерпола после того, как во Франции его приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в якобы отмывании денег.

"Интерпол отменил ранее объявленный в отношении меня международный розыск. Соответствующее решение было принято по запросу учреждения, инициировавшего применение данной меры. Тем, кто поспешил строить предположения, злорадствовать или распространять негативную информацию, хочу напомнить, что публичная ответственность предполагает взвешенность, объективность и терпение", - написал Филат в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что находится сейчас на территории Молдавии, компетентные органы были проинформированы о его местонахождении, и он продемонстрировал полную готовность к сотрудничеству.

"Вызывает сожаление, когда международные инструменты и механизмы начинают восприниматься как элементы внутриполитического противостояния. Национальные и международные институты должны сохранять независимость, авторитет и защищенность от любого политического влияния", - подчеркнул он.

Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело из-за виллы недалеко от Женевы , расположенной на территории Франции и принадлежащей племяннице Филата. По мнению французской стороны, это здание было приобретено на средства, якобы полученные Филатом в результате коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах. Агентство AFP сообщило 22 декабря, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за якобы отмывание денег в рамках коррупционного дела. Сам Филат заявил, что намерен опротестовать решение, которое он считает политически мотивированным.