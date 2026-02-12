Врачи в Ингушетии спасли от ампутации руку ребенка

По информации министерства, в детскую больницу экстренно доставили полуторагодовалого ребенка, кисть руки которого оказалась зажата в работающем бытовом электроприборе. Врачи извлекли руку из устройства, после чего у ребенка были выявлены множественные размозженные и рваные раны кисти и пальцев, повреждения сухожилий и несколько переломов костей кисти.