Врачи в Ингушетии спасли от ампутации руку ребенка
Врачи в Ингушетии спасли от ампутации руку ребенка
2026-02-12T22:14:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Ингушетии спасли от ампутации попавшую в электроприбор руку полуторагодовалого ребенка, сообщил региональный минздрав.
По информации министерства, в детскую больницу экстренно доставили полуторагодовалого ребенка, кисть руки которого оказалась зажата в работающем бытовом электроприборе. Врачи извлекли руку из устройства, после чего у ребенка были выявлены множественные размозженные и рваные раны кисти и пальцев, повреждения сухожилий и несколько переломов костей кисти.
"Во время трехчасовой операции специалисты провели тщательную ревизию повреждений, восстановили сухожилия разгибателей третьего, четвертого и пятого пальцев и зафиксировали переломы третьего и четвертого пальцев. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Самое главное - руку удалось сохранить полностью", - говорится в сообщении.
Малыш остается под наблюдением врачей, его ждет новый этап лечения и восстановления.