"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год
10:39 12.02.2026 (обновлено: 10:40 12.02.2026)
"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год
"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год - РИА Новости, 12.02.2026
"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год
"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год, в течение года сотрудники компании в Москве и регионах участвовали в донорских акциях,... РИА Новости, 12.02.2026
"Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год

Компания "Ингосстрах" озвучила итоги реализации социальных проектов за 2025 год

Офис "Ингосстрах"
Офис Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : СПАО "Ингосстрах"
Офис "Ингосстрах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ингосстрах" подвел итоги реализации социальных проектов за 2025 год, в течение года сотрудники компании в Москве и регионах участвовали в донорских акциях, экологических и волонтерских мероприятиях, поддерживали инициативы ответственного потребления, помогали приютам для животных и благотворительным фондам, сообщает пресс-служба компании.
В 2025 году компания продолжила проводить ежеквартальные дни донора в партнерстве с Центром крови имени О. К. Гаврилова. За три года акции сотрудники компании сдали почти 500 литров крови — это весомый вклад в поддержку системы здравоохранения и помощь людям, которым переливание необходимо для лечения и восстановления.
В офисах компании продолжилась ежегодная акция по сбору пластиковых крышек "Логично жить экологично". За год сотрудники собрали более 304 килограммов пластика — на 115% больше, чем годом ранее.
Из общего объема половина пришлась на московские офисы, столько же собрали в городах России. Собранные материалы передали в экоцентр "Сборка" и направили на вторичную переработку.
Отдельным направлением стали эковолонтерские выезды. В мае сотрудники головного офиса в Москве и операционного центра в Краснодаре участвовали в посадках деревьев: в Москве — в лесном массиве парка Переделкино, в Краснодаре — в Чистяковской роще. Осенью к инициативе присоединился Волгоградский филиал: в октябре рядом с офисом появилось 12 хвойных деревьев, которые стали заметным "зеленым" дополнением городского пространства.
Компания продолжила партнерство с проектом "Благодарный шкаф". В московских офисах сотрудники передавали одежду, обувь и домашний текстиль в специальные контейнеры. По итогам года собрано более 700 кг вещей — на 18% больше по сравнению с 2024 годом. Подходящие для использования предметы направили нуждающимся, остальные — на переработку.
На протяжении многих лет компания поддерживает приют для бездомных собак "Поводог". Сотрудники помогают по-разному: забирают животных из приюта домой, становятся опекунами, участвуют в волонтерских выездах (выгул, уход, уборка), организуют доставку необходимых вещей, расходных материалов, лекарств и кормов, оказывают материальную помощь.
К благотворительным активностям подключаются и головной офис, и филиалы. Например, команда из Сочи собрала средства, корм и игрушки, приехала в приют и выбрала подопечную собаку. Участниками акции стали и дети сотрудников: такие истории хорошо показывают, как волонтерство постепенно становится семейной привычкой.
В сентябре компания получила Всероссийскую премию в области защиты животных и ответственного отношения к ним. Церемония награждения прошла в Москве в рамках Первого всероссийского форума по ответственному отношению к животным. По результатам оценки жюри проект "Поводог", поддерживаемый "Ингосстрахом", занял первое место в двух номинациях.
В июне в Самаре при поддержке "Ингосстраха" состоялась презентация международного благотворительного проекта "Ракета Мечты", приуроченного ко Дню защиты детей. В основе инициативы — арт-терапия и психологическая поддержка: дети с онкологическими заболеваниями рисовали мечты вместе с художниками и космонавтами. Позднее эти рисунки нанесли на корпус ракеты, которая стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Для участников проекта это было эмоциональное событие: мечты, воплощенные в рисунках, стали частью большой космической истории.
В конце года компания впервые присоединилась к благотворительной инициативе Детского хосписа "Дом с маяком" и фонда "Вера". В акции приняли участие более 250 человек: топ-менеджеры, руководители, специалисты. За две недели сотрудники собрали более 400 подарков и 35 килограммов мандаринов для хосписа, а также привезли 150 теплых пледов и 100 сладких подарков.
Социальные инициативы активно поддерживают региональные команды. Так, филиал в Алтайском крае в третий раз присоединился к акции "Желания под елкой", подготовив подарки для детей из малоимущих семей.
Еще одним событием стали благотворительные соревнования. В августе в Новокузнецке прошли командные спортивные "Помогай-игры". Победителем стала команда Кемеровского филиала "Ингосстраха", успешно прошедшая 14 этапов. Все собранные средства направили на покупку балансиров для развития сенсомоторных навыков у детей с особыми потребностями здоровья.
"Для нас социальные проекты — это продолжение профессиональной логики защиты и поддержки за пределами страховых продуктов. Мы работаем с рисками каждый день и понимаем, насколько важно, чтобы помощь была системной, долгосрочной и ощутимой. Особенно ценно, что наши экологические и благотворительные инициативы поддерживают сотрудники по всей стране — это говорит о зрелости нашей культуры и той среды, которую мы формируем вместе", — отметила директор по связям с общественностью компании "Ингосстрах" Алина Порошина, ее слова приводит пресс-служба.
 
Ингосстрах
 
 
