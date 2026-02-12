"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает европейцев

Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.