"Опасные бактерии". СМИ узнали, как Украина заражает европейцев

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В супермаркеты Европы на протяжении двух лет поставляют украинское мясо с сальмонеллой, сообщает Life.
"Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо с Украины. Пробы отбирали на протяжении нескольких лет в точках крупной сети супермаркетов Tesco. И все разы — провальные результаты лабораторной экспертизы. Они показали наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, инспекция ранее уже штрафовала украинского производителя из-за обнаружения сальмонеллы в его продукции, но это не остановило поставки опасного мяса в Европу.
Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.
