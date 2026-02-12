Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию

Там добавили, что в целях оперативного реагирования Роспотребнадзор в постоянном режиме осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, оценивает возможные эпидриски в режиме реального времени с использованием АИС "Периметр". В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации специалистами ведомства осуществляется санитарно-карантинный контроль.