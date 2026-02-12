Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных в РФ не зарегистрировано, риски завоза вируса минимальны, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе Max.
Там уточнили, что, по имеющимся данным, в Швеции зарегистрированы два случая заражения лошадей парапоксвирусом – возбудителем кожной инфекции, ранее не фиксировавшейся в этой стране. У животных заболевание проявлялось в виде появления пузырьков и язв на коже конечностей.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об обнаружении "неизвестного" вируса у лошадей в Швеции. На территории Российской Федерации случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных не зарегистрировано. Риски завоза вируса минимальны, необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории страны проводятся в полном объеме", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в целях оперативного реагирования Роспотребнадзор в постоянном режиме осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, оценивает возможные эпидриски в режиме реального времени с использованием АИС "Периметр". В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации специалистами ведомства осуществляется санитарно-карантинный контроль.
"Парапоксвирус впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021–2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей и у лиц, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь, как правило, протекала в легкой форме с локальными поражениями кожи – эритемой, везикулами и язвочками", - заключили в ведомстве.