Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/infektsiya-2073950643.html
Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию
Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию
Случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных в РФ не зарегистрировано, риски завоза вируса минимальны, сообщается в канале... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:31:00+03:00
2026-02-12T16:31:00+03:00
здоровье - общество
швеция
россия
финляндия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg
https://ria.ru/20260128/vspyshka-2070684951.html
швеция
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_948a1c31f7eacba4106c07a44253cf9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, швеция, россия, финляндия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Швеция, Россия, Финляндия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвирусной инфекции в Россию

Роспотребнадзор: риски завоза парапоксвирусной инфекции в РФ минимальны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВетеринар держит в руках шприц
Ветеринар держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Ветеринар держит в руках шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных в РФ не зарегистрировано, риски завоза вируса минимальны, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе Max.
Там уточнили, что, по имеющимся данным, в Швеции зарегистрированы два случая заражения лошадей парапоксвирусом – возбудителем кожной инфекции, ранее не фиксировавшейся в этой стране. У животных заболевание проявлялось в виде появления пузырьков и язв на коже конечностей.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об обнаружении "неизвестного" вируса у лошадей в Швеции. На территории Российской Федерации случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных не зарегистрировано. Риски завоза вируса минимальны, необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории страны проводятся в полном объеме", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в целях оперативного реагирования Роспотребнадзор в постоянном режиме осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, оценивает возможные эпидриски в режиме реального времени с использованием АИС "Периметр". В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации специалистами ведомства осуществляется санитарно-карантинный контроль.
"Парапоксвирус впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021–2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей и у лиц, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь, как правило, протекала в легкой форме с локальными поражениями кожи – эритемой, везикулами и язвочками", - заключили в ведомстве.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Врач оценила опасность вспышки инфекции среди детей туристов в Таиланде
28 января, 06:31
 
Здоровье - ОбществоШвецияРоссияФинляндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала