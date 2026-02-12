Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ

Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты изменений, предусматривающих освоение компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта с учетом необходимости соблюдения требований безопасности и норм этики в профессиональной деятельности, а также разработку при участии работодателей программ повышения квалификации по использованию технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и социальной сферы", - говорится в перечне.