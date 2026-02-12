Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ - РИА Новости, 12.02.2026
11:05 12.02.2026 (обновлено: 11:18 12.02.2026)
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 12.02.2026
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ

Путин поручил расширить образовательные и профстандарты компетенциями в сфере ИИ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию технологий искусственного интеллекта.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии
Вчера, 02:50
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты изменений, предусматривающих освоение компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта с учетом необходимости соблюдения требований безопасности и норм этики в профессиональной деятельности, а также разработку при участии работодателей программ повышения квалификации по использованию технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и социальной сферы", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 15 июля 2026 года, далее - один раз в квартал, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
